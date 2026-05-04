На Ставрополье отремонтируют 4 моста протяженностью более 140 метров

Четыре моста общей протяженностью более 140 м отремонтируют на территории Ставропольского края при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Например, в Пятигорске реконструируют переправу по проспекту Калинина. Сейчас там проводится установка опор. В Александровском округе специалисты ремонтируют сооружение через реку Горькую. Еще два моста приведут в порядок в селе Китаевском Новоселицкого округа.
«При выборе объектов для реализации в рамках нацпроекта особое внимание уделяется их социальной значимости, каждый из них важен для комфортного передвижения местных жителей. Выбранные переправы давно нуждались в обновлении. Средняя техническая степень готовности мостовых сооружений на сегодняшний день более 30%. Все работы идут в соответствии с намеченным графиком, завершение работ и открытие мостов для эксплуатации планируется до конца 2026 года», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.