55 проектов получили поддержку в Хабаровском крае

Министерство внутренней и информационной политики Хабаровского края завершило оценку результатов социальных проектов — победителей конкурса субсидий СОНКО 2024 года. Всего проанализированы 55 проектов, реализованных в 2024—2025 годах. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Из 728 оценок, полученных проектами от 395 респондентов, 630 — «успешно», 98 — «удовлетворительно». Ни один проект не получил оценку «неудовлетворительно». Общий размер субсидий с учётом софинансирования Фонда президентских грантов составил 65,3 млн рублей. Мероприятия охватили 380 тысяч участников, общее число благополучателей — 1,47 млн человек.
Оценка проводилась с участием исполнительных и муниципальных органов края, благополучателей, членов Общественной палаты, экспертов и заинтересованных организаций. Среди наиболее успешных инициатив — проект «Мы сможем жить сами» от РО Хабаровского края ООО «ВОРДИ», программа «Ступени семейного счастья» АНО «Добро», проект «В память о 205 й стрелковой дивизии» РО ООД «Поисковое движение России», «Паруса семьи» от ХКОО «Парусный клуб — Шкипер», а также «Нейромагия» НП «Дальневосточные правовые ресурсы», направленная на поддержку когнитивного здоровья пенсионеров.
Церемония награждения состоится в IV квартале на краевом этапе Гражданского форума «Главное — люди».
