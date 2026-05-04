Три самолета прибудут в Нижний Новгород с задержкой 4 мая

Два самолета из Санкт-Петербурга и один авиалайнер из Москвы приземлятся в Нижнем Новгороде позже, чем планировалось. 4 мая задерживаются три рейса, сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Чкалова.
Борт из Москвы прибудет с небольшим опозданием: вместо 13:35 его следует ждать в 13:50.
Рейсы Санкт-Петербург — Нижний Новгород перенесли с 14:20 на 16:00 и с 19:10 на 20:45.
Ранее мы писали, что в минувшее воскресенье пять рейсов задержали и два отменили в нижегородском аэропорту. В воздушной гавани вводили ограничения для обеспечения безопасности полетов.