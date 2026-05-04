Нижегородским дачникам объяснили, можно ли получить штраф за курятник

Россияне поехали в сады и на дачи, и тут же встал ребром вопрос: а можно ли на своих сотках заводить кур, гусей или кроликов? По закону можно, но далеко не везде.
Вот какую историю рассказала владелица участка в садоводческом товариществе: «Уже много лет на своих сотках развожу кур. Лет пять назад появился сосед. Мои куры квохчут, и это ему мешает. Год назад я убрала петуха, но конфликт не исчерпан. Он собирается подать на меня в суд».
Нужно отметить, что женщина обеспокоена не напрасно. В данном случае для того, чтобы убрать кур с участка в СНТ, даже в суд не обязательно обращаться, достаточно написать о происходящем в контрольно-надзорные органы. А если дело дойдёт до суда, то служители Фемиды, скорее всего, вынесут решение не в пользу любительницы пернатых.
Доказательство тому — уже принятые решения. Так, несколько лет назад жительница Волгограда на своём садовом участке в СНТ построила курятник и завела птичек.
Специалисты Государственной инспекции выявили нарушение и оштрафовали дачницу на 10 тысяч рублей. Женщина была не согласна с этим и отправилась в суд.
Она прошла все инстанции, дошла до Верховного суда, который постановил: женщина использовала земельный участок не по назначению, и её вполне обоснованно привлекли к административной ответственности.
Дело в том, что по закону садовый участок предназначен для отдыха и выращивания для собственных нужд сельскохозяйственных культур, также разрешено возводить садовые и жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. А вот разводить кур и другую живность действительно запрещено. Заведёте — будет считаться, что используете участок не по назначению. За это может грозить штраф в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость участка не определена, штраф составляет от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Всё это прописано в Кодексе об административных нарушениях.
Так что если хотите завести птицу или домашний скот, покупайте землю для индивидуального жилищного строительства. Там закон позволяет разводить живность, но только для собственного потребления. Если вздумаете построить птицеводческую ферму, то она, конечно, тоже окажется вне закона.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в 2026 году вступили в силу новые правила учета дачной недвижимости.