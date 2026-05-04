Нижегородским дачникам объяснили, можно ли получить штраф за курятник

Дело в том, что по закону садовый участок предназначен для отдыха и выращивания для собственных нужд сельскохозяйственных культур, также разрешено возводить садовые и жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. А вот разводить кур и другую живность действительно запрещено. Заведёте — будет считаться, что используете участок не по назначению. За это может грозить штраф в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость участка не определена, штраф составляет от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Всё это прописано в Кодексе об административных нарушениях.