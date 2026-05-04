Жительница Минусинска компенсирует расходы на тушение пожара в 11 гектар

В прокуратуре озвучили результаты проверки: между сожжением мусора и лесным пожаром есть прямая причинно-следственная связь. Глава фермы оштрафована за нарушение правил пожарной безопасности на 5 тысяч рублей. Но это еще не все: ей придется заплатить 31 тысячу рублей — столько потрачено пожарными на технику, ГСМ и труд.