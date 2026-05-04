В Калининграде задержали мужчину, который предъявил поддельный сертификат о владении русским языком

В Калининграде задержали 33-летнего мужчину, который предъявил поддельный сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ. Известно, что приезжий обратился в полицию для получения госуслуги по оформлению и выдаче патента.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, проведенная проверка показала, что предоставленный документ поддельный. Сам мужчина заявил, что купил его через мессенджер у незнакомца.
Нарушителю грозит до года лишения свободы.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.