В Калининграде задержали мужчину, который предъявил поддельный сертификат о владении русским языком

Нарушитель закона проходит по статье о подделке документов.

В Калининграде задержали 33-летнего мужчину, который предъявил поддельный сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ. Известно, что приезжий обратился в полицию для получения госуслуги по оформлению и выдаче патента.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, проведенная проверка показала, что предоставленный документ поддельный. Сам мужчина заявил, что купил его через мессенджер у незнакомца.

Нарушителю грозит до года лишения свободы.

