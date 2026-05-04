В Красноярске начали обрабатывать территории от клещей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовала сезонная обработка территорий от клещей. В выходные работы провели на улицах Сергея Лазо и Энергетиков, в микрорайонах Чижи и Преображенский, у озер на улице Судостроительной, а также в поселке Бадалык.

Перед обработкой специалисты проводят энтомологическое обследование. При подтверждении наличия клещей участки опрыскивают специальными препаратами, безопасными для людей и животных. Работы выполняют в теплую и сухую погоду, чтобы обеспечить максимальный эффект.

После обработки на территориях устанавливают предупреждающие таблички. В первые дни клещи могут сохранять активность, поэтому горожанам рекомендуют временно воздержаться от прогулок в этих местах. При необходимости проводится повторная обработка.

В 2026 году в городе планируют обработать более 606 гектаров территорий — это зеленые зоны и участки в жилых районах, где ранее фиксировали клещей.

Дополнительно работы проводят по заявкам жителей, уточняют в мэрии. Сообщить о местах, где замечены клещи, можно по телефону 223−85−05.