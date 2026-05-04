В Архиерейском квартале Перми нашли фундамент ограды старинного кладбища

Фундамент ограды старинного кладбища нашли в Архиерейском квартале Перми, сообщил руководитель НИЦ «Камская археологическая экспедиция» ПГНИУ Михаил Перескоков.
В Перми продолжаются работы на территории Архиерейского квартала. Археологи обнаружили фундамент забора старого кладбища и изучили сохранность погребений. Границу кладбища нашли только с северной стороны, работы продолжатся.
«Как только установится погода, археологи проведут подготовительные мероприятия и приступят к непосредственному изучению объекта», — рассказал Михаил Перескоков.
