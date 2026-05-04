Власти Дзержинска заплатят за свалку химикатов в районе поселка Пыра

Росприроднадзор через суд обязал городскую администрацию возместить почти 800 тысяч рублей ущерба, причиненного экологии региона.

Администрация Дзержинска обязана выплатить 780 тысяч рублей за загрязнение почв в лесном массиве у поселка Пыра. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия по итогам заседания суда кассационной инстанции.

Судебное разбирательство началось после обнаружения в 2022 году несанкционированной свалки площадью более 200 кв. метров. На участке были выявлены навалы строительного мусора, металлоконструкций и полиэтилена, а также неизвестного твердого химического вещества. Поскольку свалка находилась на землях с неразграниченной собственностью, суды всех трех инстанций признали ответственными местные власти.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что загрязнение окружающей среды стало следствием бездействия чиновников. Теперь администрация города обязана в полном объеме компенсировать вред, нанесенный почвенному покрову лесного массива.

Ранее сообщалось, что нижегородцы расчистили Бурнаковскую экотропу в ходе городского субботника.