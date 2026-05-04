Власти Дзержинска заплатят за свалку химикатов в районе поселка Пыра

Судебное разбирательство началось после обнаружения в 2022 году несанкционированной свалки площадью более 200 кв. метров. На участке были выявлены навалы строительного мусора, металлоконструкций и полиэтилена, а также неизвестного твердого химического вещества. Поскольку свалка находилась на землях с неразграниченной собственностью, суды всех трех инстанций признали ответственными местные власти.