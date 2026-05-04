В Воронеже на двух улицах в Железнодорожном районе введут временный запрет парковки

Ограничения будут действовать 5 и 6 мая с 8:00 до 18:00.

Источник: Комсомольская правда

5 и 6 мая в Железнодорожном районе Воронежа временно запретят парковку на двух улицах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По информации мэрии, с 8:00 до 18:00 5 мая ограничения будут действовать на Ленинском проспекте — на участке от улицы Димитрова до дома № 126а.

В среду, 6 мая, в те же часы (с 8:00 до 18:00) парковаться будет нельзя на нечетной стороне улицы Минской — от Ленинского проспекта до улицы Переверткина.

Как пояснили в администрации, запрет вводится для проведения работ по уборке проезжей части силами комбината благоустройства. Власти призывают водителей заранее планировать маршрут и парковку с учетом временных ограничений.