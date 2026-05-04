До 1 миллиона рублей получат победители конкурса «Росмолодежь. Гранты»

«Поддержка молодого поколения, помощь в самореализации и сопровождение их проектов заложены в основу национального проекта “Молодёжь и дети”, в рамках которого проходит грантовый конкурс Росмолодежи. У ребят есть возможность получить до 1 миллиона рублей на творческие и патриотические инициативы, развитие технологий, популяризацию спорта и туризма и проекты международного сотрудничества. На 1 сезон поступило 17 тысяч заявок от граждан России и Республики Абхазии. Благодаря конкурсам гранты также получают вузы и НКО, которые вовлекают ребят в добровольчество, наставничество, науку и студенческие сообщества», — отметил Дмитрий Чернышенко, слова которого привели в Росмолодежи.