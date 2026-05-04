До 1 миллиона рублей получат победители конкурса «Росмолодежь. Гранты»

Победители конкурса «Росмолодежь. Гранты», который проводится по нацпроекту «Молодёжь и дети», получат до 1 млн рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Поддержка молодого поколения, помощь в самореализации и сопровождение их проектов заложены в основу национального проекта “Молодёжь и дети”, в рамках которого проходит грантовый конкурс Росмолодежи. У ребят есть возможность получить до 1 миллиона рублей на творческие и патриотические инициативы, развитие технологий, популяризацию спорта и туризма и проекты международного сотрудничества. На 1 сезон поступило 17 тысяч заявок от граждан России и Республики Абхазии. Благодаря конкурсам гранты также получают вузы и НКО, которые вовлекают ребят в добровольчество, наставничество, науку и студенческие сообщества», — отметил Дмитрий Чернышенко, слова которого привели в Росмолодежи.
По итогам конкурсов «Росмолодежь. Гранты» 43 некоммерческие организации (НКО) получат поддержку на общую сумму 69 млн рублей. 57 вузам будут выделены гранты на создание двухгодичных комплексных программ поддержки университетских инициатив суммарно на 878 млн рублей.
В конкурсе среди вузов поддержаны проекты, ориентированные на создание молодежных пространств, развитие студенческих сообществ и наставничества, вовлечение в научно-технологическую деятельность. Инициативы-победители среди НКО нацелены на развитие добровольчества, патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. Лучшие в каждой из 18 номинаций 1 сезона станут известны до 19 июня.
Если участник не успел подать заявку, он может использовать подготовленный проект для участия в других событиях «Росмолодежь. Гранты» в течение года. Например, в конкурсе «Двигай сообщества», который направлен на поддержку студенческих инициатив в организациях среднего профессионального образования, «Росмолодежь. Гранты: “Микрогранты”» с грантовым лимитом в размере 300 тыс. рублей. Еще среди событий — второй сезон «Росмолодежь. Гранты», а также более 100 молодежных мероприятий по всей стране с очными конкурсами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.