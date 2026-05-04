Мать двоих детей из Волгограда отсудила пособие у ОСФР через суд

Сначала в заявлениях были неточности по алиментам, но женщина быстро исправила ошибки: подтвердила алименты на одного ребенка, их отсутствие на второго, статус одинокой матери и наличие совершеннолетнего сына-студента без стипендии. Несмотря на достоверные данные, ОСФР по Волгоградской области продолжало отказывать, ссылаясь на недостоверность информации. Фроловский городской суд разобрался в ситуации.