Мать двоих детей из Волгограда отсудила пособие у ОСФР через суд

Фроловский суд обязал ОСФР выплатить пособие матери-одиночке.

Мать двоих детей из Волгоградской области отсудила у ОСФР право на пособие. Людмила Т. обращалась за выплатами в 2025 году, но получала отказы.

Сначала в заявлениях были неточности по алиментам, но женщина быстро исправила ошибки: подтвердила алименты на одного ребенка, их отсутствие на второго, статус одинокой матери и наличие совершеннолетнего сына-студента без стипендии. Несмотря на достоверные данные, ОСФР по Волгоградской области продолжало отказывать, ссылаясь на недостоверность информации. Фроловский городской суд разобрался в ситуации.

С ноября 2025 года Людмила Т. предоставляла полный пакет документов от уполномоченных органов. У ведомства была вся информация для назначения пособия. Суд признал отказы незаконными: отсутствие данных в системах не может быть основанием для отказа при наличии документов.

Доход семьи ниже прожиточного минимума — право на выплату есть. ОСФР обязали назначить ежемесячное пособие в размере 100% прожиточного минимума для детей с 1 ноября 2025 года.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что каждый пятый волгоградец сменил работу.