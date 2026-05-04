Волгоградский краевед рассказал, что стало со старейшим храмом Царицына

Троицкая церковь была построена в Царицыне в начале XVIII века. Это был один из старейших храмов города, которые существовали в начале XX века.
Расположен он был неподалеку от того места, где в наши дни установлен памятник лётчику-бомбардировщику Виктору Хользунову.
«Первоначально храм был монастырским. Но в 1740 году мужской монастырь из Царицына со всеми монахами перевели в Астрахань. А Троицкая церковь стала обычным приходским храмом», — рассказывает краевед Роман Шкода.
По его данным, церковь построили из кирпича, добытого на развалинах ордынского города XIV века, который располагался на территории современного Ленинского района — собственный кирпич в те годы в Царицыне не изготавливался, и почти все кирпичные постройки возводили из кирпича, позаимствованного у древних развалин.
Храм никогда не перестраивали, к революции 1917 года он имел первозданный вид. Самым знаменитым его прихожанином стал император Пётр I.
«Во время своего пребывания в Царицыне в 1722 году он не только посещал церковь, но и есть активно участвовал в службе — читал во время Литургии Апостол. На службах присутствовала и его жена, будущая императрица Екатерина I», — дополняет краевед.
Однако, несмотря на огромную историческую значимость, новая власть храм не пощадила — его взорвали 20 октября 1932 года. А вот построенному практически одновременно Иоанно-Предтеченскому храму повезло больше — его отстроили заново уже в наши дни на улице Краснознаменской.
