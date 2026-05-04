Отпросился домой и умер в раздевалке: в Гурьевском районе 48-летний сотрудник завода ЖБИ скончался на предприятии

У мужчины была гипертоническая болезнь.

В Гурьевском районе 48-летний сотрудник завода ЖБИ почувствовал себя плохо и умер на предприятии. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона.

Около полудня 2 мая мужчина почувствовал себя плохо и отпросился у руководителя домой. Его отпустили, а примерно через два часа обнаружили в раздевалке на скамейке без признаков жизни. Он даже не успел сменить рабочую одежду на обычную.

Коллеги вызвали скорую помощь, но медикам лишь оставалось констатировать смерть и вызвать полицию. При жизни у мужчины была гипертоническая болезнь. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.