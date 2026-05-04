Какие фамилии распространены в мире: Казахстан вас удивит

Однако среди этнических казахов лидируют совсем другие фамилии. Оспанов, Ахметов, Серік, Нұрланұлы — эти окончания и суффиксы не имеют аналогов в Европе или Азии. Казахская фамильная система долго сохраняла патронимический принцип (кто чей сын), а в XX веке прошла через унификацию с русскими окончаниями «-ов», «-ев», «-ин». Поэтому в одном Алматы на одной улице могут жить Ким, Оспанов и Иванов — и все трое будут считать себя казахстанцами.