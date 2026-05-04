Медучреждения Сахалинской области получат более 300 единиц новой техники

Свыше 300 единиц нового оборудования закупят в этом году для медицинских учреждений Сахалинской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Технику приобретут при поддержке нацпроекта «Семья».
Современными приборами оснастят областные перинатальный центр и детскую больницу, а также детские поликлиники Долинска, Корсакова и Холмской центральной районной больницы. Они получат реанимационные, диагностические и эндоскопические аппараты. Помимо этого, в районные больницы планируется закупить передвижные комплексы с компьютерным томографом, маммографом и рентгенодиагностической установкой.
«Проблемы имеются с поставками как самого оборудования, так и расходных материалов. В тех районах, где не работают какие-либо аппараты, пациентам предлагается перемаршрутизация в другие медучреждения. Кроме того, при направлении пациентов на обследование сразу формируется исчерпывающий их перечень, чтобы человек прошел максимальное обследование за один приезд в другое медучреждение», — отметил заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Антон Мещерягин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.