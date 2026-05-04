Красноярск начали обрабатывать от клещей

В выходные обрабатывали от клещей улицы Сергея Лазо, Энергетиков, в микрорайонах Чижи и Преображенский, а также территорию вокруг озёр на ул. Судостроительной, в пос. Бадалык и др. Обработку проводят обязательно в сухую и тёплую погоду.
Стоит отметить, что препараты безопасны для людей и животных.
В администрации города Красноярска пояснили, что первое время клещи могут оставаться активными. Поэтому несколько суток после обработки не рекомендуется гулять по обработанным участкам.
Если активность клещей сохранится, будет проведена повторная обработка.
В администрации добавили, что в этом году в Красноярске только по двум муниципальным контрактам обработают свыше 606 га территории.
Ещё один подрядчик работает по заданиям, которые формируются по заявкам жителей.
Если вы заметили клещей в парках, скверах, вдоль дорог звоните по тел. 223−85−05.