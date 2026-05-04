Кубанские ученые разработали метод уничтожения сорняков электрическим током

Суть метода заключается в явлении электропорации. Кратковременный мощный разряд проходит через стебель растения к самому корню, создавая микроскопические поры в мембранах клеток. В результате клетки теряют тургор, а внутренние структуры растения коллапсируют. Технология позволяет разрушать не только наземную часть, но и корневую шейку, что исключает регенерацию даже самых стойких многолетних сорняков.