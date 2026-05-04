Стартовал четвертый сезон конкурса «Знай наших»

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с фондом «Росконгресс» и при поддержке ВЭБ.РФ запустило новый сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших», сообщили в АСИ.
Принять участие могут малые и средние предприниматели — отечественные производители продуктов питания, одежды, косметики, товаров для дома. Особое внимание в этом году Президент России Владимир Путин поручил уделить технологическим брендам. Действует также ряд мер поддержки МСП по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и профильному федеральному проекту, которые применяются для технологичных компаний.
Подать заявку по ссылке могут команды, которые разрабатывают и создают решения в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта и машинного обучения, высокопродуктивного сельского хозяйства, энергетики будущего, транспортной инфраструктуры и других.
«Президент России поставил задачу поддержать компании, формирующие технологическое будущее России, помочь с их продвижением на внутреннем и международных рынках. Конкурс “Знай наших”, уже доказавший свою эффективность, для реализации этой задачи подходит как нельзя лучше. Широкая партнерская сеть конкурса формирует уникальный по объему и составу набор мер поддержки, которые работают не только на развитие конкретного бизнеса, но и в целом на формирование технологического суверенитета нашей страны», — отметил заместитель руководителя администрации Президента России Максим Орешкин.
Среди критериев отбора брендов — локализация не менее 30% и положительная динамика продаж. Победителей ждут индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, доступ к обучающим программам, членство в бизнес-объединениях, участие в крупных форумах, содействие в привлечении инвестиций и масштабная информационная поддержка.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.