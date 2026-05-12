На пределе впечатлений: горы, реки и экстремальные маршруты

Республика Алтай
Пользователям Новостей Mail доступен специальный промокод MAILMESTA от сервиса VK Места. Он предоставляет скидку 10% на все экскурсии сервиса и действует до конца 2026 года. Ознакомиться с предложением и условиями можно здесь.
Алтай с его горными хребтами, ледниками и быстрыми реками создает идеальные условия для путешественников, которым важны движение и природный масштаб.
- Треккинг — самый популярный формат. Путь ведет к Мультинским и Шавлинским озерам, через перевалы Катунского хребта и в долину Аккема у подножия Белухи. По дороге меняются ландшафты: альпийские луга переходят в каменные перевалы, а ледниковые озера появляются среди снежных вершин.
- Рафтинг на Катуни и Чуе — еще одна важная часть алтайского маршрута. Некоторые участки рек подходят даже для новичков, а другие привлекают опытные команды, которые приезжают сюда ради сложных порогов.
- Покорить горнолыжные склоны можно на всесезонном курорте «Манжерок». А в районе ледников Актру проходят тренировочные восхождения и горные школы для тех, кто только начинает знакомство с альпинизмом.
- Джип-туры и квадроциклы помогают добраться до труднодоступных долин и перевалов. Особенно популярны маршруты вдоль Чуйского тракта, где дорога проходит через степи, перевалы и горные плато.
- Конные походы продолжают кочевую традицию Алтая. На лошадях можно пройти по тропам, куда сложно добраться пешком или на машине, и увидеть удаленные районы гор.
Иркутская область
Прибайкалье предлагает активные маршруты почти в любое время года. Байкал и окружающие горные районы создают десятки вариантов для любителей ярких впечатлений.
- Зимний Байкал с узнаваемым прозрачным льдом дает возможность прокатиться на коньках, снегоходах или на хивусах. А ледяные гроты и огромные трещины превращают озеро в фантастический природный ландшафт.
- Большая Байкальская тропа — один из самых известных пеших маршрутов региона. По ней можно пройти к смотровым площадкам и уединенным бухтам, откуда открываются потрясающие виды на озеро.
- Каякинг и лодочные маршруты летом позволяют увидеть Байкал с воды. С берега часто не видно скрытых бухт и скалистых гротов, а на воде ландшафт раскрывается совсем иначе.
- Веломаршруты вдоль побережья выбирают опытные путешественники. Такие поездки соединяют несколько поселков и позволяют проехать значительную часть берега Байкала.
Кемеровская область — Кузбасс
Кузбасс чаще связывают с промышленностью, но юг региона скрывает множество интересных районов для активного туризма в Сибири. Здесь начинаются горные хребты, густая тайга и длинные походные маршруты.
- GrelkaFest добавляет курорту особую атмосферу. Во время фестиваля тысячи лыжников и сноубордистов спускаются по склону в ярких костюмах — от космонавтов до супергероев.
- Горная Шория летом превращается в центр пеших маршрутов. Туристы идут по тайге, сплавляются по горным рекам и исследуют удаленные долины.
- Поднебесные Зубья — район скалистых вершин и альпийских лугов. Маршрут требует хорошей физической подготовки, но открывающиеся виды полностью оправдывают усилия.
- Шерегеш — один из самых известных горнолыжных курортов России. Сезон здесь длится долго, а разнообразие трасс привлекает и новичков, и опытных райдеров.
Чтобы увидеть регион во всей его многогранности — стоит отправиться по маршруту «Кузбасс в сердце» от проекта «VK Места».
Красноярский край
Красноярский край предлагает особенно разнообразные форматы активного отдыха — от скалолазания до многодневных экспедиций по тайге.
- «Красноярские Столбы» давно стали символом местного скалолазания. Огромные гранитные скалы поднимаются над тайгой, и на них проложены десятки маршрутов разной сложности.
- Таежные экспедиции позволяют увидеть удаленные районы края, где почти нет дорог и населенных пунктов. Такие путешествия требуют подготовки, но дают то самое ощущение настоящей дикой природы.
- Сплав по реке Мана — популярный водный маршрут рядом с Красноярском. Байдарки и катамараны идут вдоль песчаных берегов и таежных склонов.
- Торгашинская лестница — самая длинная лестница в России, состоящая из 1683 ступеней. Подъем по ней превращается в спортивное испытание и одновременно в прогулку с панорамным видом на город и Енисей.
- А на гоночной трассе «Красное кольцо» можно прокатиться по трассе или попробовать себя в роли пилота на спортивном автомобиле.
Республика Хакасия
Хакасия подходит для путешественников, которым интересны разнообразные форматы активного отдыха. Здесь степи, озера и горные районы создают совершенно разные по сложности маршруты.
- Тропа предков проходит вдоль скал над рекой Белый Июс, а с высоты открываются широкие панорамы степей и горных хребтов.
- Походы по степным районам ведут к древним курганам, менгирам и каменным изваяниям. Такой маршрут соединяет природу и археологию.
- Кашкулакская пещера, которую иногда называют пещерой Черного шамана, привлекает любителей спелеологии.
- Веломаршруты вокруг озер Шира и Беле летом становятся популярным вариантом для путешественников, которые хотят совместить активный отдых и степные пейзажи.
- Скалолазание и горные тропы проходят в районах Саянских хребтов, где рельеф становится более суровым и интересным для опытных туристов.
Республика Тыва
Тыва подойдет тем, кто ищет необычные маршруты вдали от массового туризма. Длинные дороги, горные перевалы и почти полное отсутствие туристической инфраструктуры позволяют отвлечься от городского ритма.
- Конные походы от базы «Танды Уула» дают возможность увидеть нетронутую природу региона. Здесь только на лошадях получается пройти через степные долины и горные районы.
- Этнотуризм дополняет активный отдых. Путешественники останавливаются в юртах, знакомятся с кочевым укладом и традициями региона.
- Рыбалка на горных реках и озерах привлекает тех, кто ищет отдых в удаленных местах. В тувинских водоемах водятся хариус, ленок и таймень.
- Рафтинг по горным рекам подходит для путешественников с разным уровнем подготовки. Некоторые маршруты достаточно спокойные, другие требуют опыта и хорошей физической формы.
- Фестиваль тюльпанов весной превращает степи Тывы в яркое цветочное поле. В это время сюда приезжают фотографы и путешественники, чтобы увидеть редкое природное зрелище.
Самая частая ошибка путешественников — неверная оценка расстояний. На карте многие точки выглядят относительно близко, но в реальности между ними могут лежать горные перевалы и длинные участки без инфраструктуры. Из-за этого маршрут, который кажется насыщенным и удобным, легко превращается в бесконечные переезды. Лучше выбирать несколько базовых точек и закладывать время на дорогу с запасом для неожиданных остановок.