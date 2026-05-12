На пределе впечатлений: горы, реки и экстремальные маршруты

В Сибири легко найти маршрут почти любого формата: многодневные походы в горах, сплавы по бурным рекам, конные переходы по степям или зимние экспедиции по льду Байкала. Активные маршруты часто проходят по местам, где природа остается почти нетронутой. Поэтому даже простая прогулка может неожиданно превратиться в полноценную экспедицию.

Республика Алтай

Источник: VK Места

Алтай с его горными хребтами, ледниками и быстрыми реками создает идеальные условия для путешественников, которым важны движение и природный масштаб.

  • Треккинг — самый популярный формат. Путь ведет к Мультинским и Шавлинским озерам, через перевалы Катунского хребта и в долину Аккема у подножия Белухи. По дороге меняются ландшафты: альпийские луга переходят в каменные перевалы, а ледниковые озера появляются среди снежных вершин.
  • Рафтинг на Катуни и Чуе — еще одна важная часть алтайского маршрута. Некоторые участки рек подходят даже для новичков, а другие привлекают опытные команды, которые приезжают сюда ради сложных порогов.
  • Покорить горнолыжные склоны можно на всесезонном курорте «Манжерок». А в районе ледников Актру проходят тренировочные восхождения и горные школы для тех, кто только начинает знакомство с альпинизмом.
  • Джип-туры и квадроциклы помогают добраться до труднодоступных долин и перевалов. Особенно популярны маршруты вдоль Чуйского тракта, где дорога проходит через степи, перевалы и горные плато.
  • Конные походы продолжают кочевую традицию Алтая. На лошадях можно пройти по тропам, куда сложно добраться пешком или на машине, и увидеть удаленные районы гор.

Иркутская область

Источник: Алексей Белкин/Бизнес Online/ТАСС

Прибайкалье предлагает активные маршруты почти в любое время года. Байкал и окружающие горные районы создают десятки вариантов для любителей ярких впечатлений.

  • Зимний Байкал с узнаваемым прозрачным льдом дает возможность прокатиться на коньках, снегоходах или на хивусах. А ледяные гроты и огромные трещины превращают озеро в фантастический природный ландшафт.
  • Большая Байкальская тропа — один из самых известных пеших маршрутов региона. По ней можно пройти к смотровым площадкам и уединенным бухтам, откуда открываются потрясающие виды на озеро.
  • Каякинг и лодочные маршруты летом позволяют увидеть Байкал с воды. С берега часто не видно скрытых бухт и скалистых гротов, а на воде ландшафт раскрывается совсем иначе.
  • Веломаршруты вдоль побережья выбирают опытные путешественники. Такие поездки соединяют несколько поселков и позволяют проехать значительную часть берега Байкала.

Кемеровская область — Кузбасс

Источник: VK Места

Кузбасс чаще связывают с промышленностью, но юг региона скрывает множество интересных районов для активного туризма в Сибири. Здесь начинаются горные хребты, густая тайга и длинные походные маршруты.

  • GrelkaFest добавляет курорту особую атмосферу. Во время фестиваля тысячи лыжников и сноубордистов спускаются по склону в ярких костюмах — от космонавтов до супергероев.
  • Горная Шория летом превращается в центр пеших маршрутов. Туристы идут по тайге, сплавляются по горным рекам и исследуют удаленные долины.
  • Поднебесные Зубья — район скалистых вершин и альпийских лугов. Маршрут требует хорошей физической подготовки, но открывающиеся виды полностью оправдывают усилия.
  • Шерегеш — один из самых известных горнолыжных курортов России. Сезон здесь длится долго, а разнообразие трасс привлекает и новичков, и опытных райдеров.

Чтобы увидеть регион во всей его многогранности — стоит отправиться по маршруту «Кузбасс в сердце» от проекта «VK Места».

Красноярский край

Источник: VK Места

Красноярский край предлагает особенно разнообразные форматы активного отдыха — от скалолазания до многодневных экспедиций по тайге.

  • «Красноярские Столбы» давно стали символом местного скалолазания. Огромные гранитные скалы поднимаются над тайгой, и на них проложены десятки маршрутов разной сложности.
  • Таежные экспедиции позволяют увидеть удаленные районы края, где почти нет дорог и населенных пунктов. Такие путешествия требуют подготовки, но дают то самое ощущение настоящей дикой природы.
  • Сплав по реке Мана — популярный водный маршрут рядом с Красноярском. Байдарки и катамараны идут вдоль песчаных берегов и таежных склонов.
  • Торгашинская лестница — самая длинная лестница в России, состоящая из 1683 ступеней. Подъем по ней превращается в спортивное испытание и одновременно в прогулку с панорамным видом на город и Енисей.
  • А на гоночной трассе «Красное кольцо» можно прокатиться по трассе или попробовать себя в роли пилота на спортивном автомобиле.

Республика Хакасия

Источник: Александр Колбасов/ТАСС

Хакасия подходит для путешественников, которым интересны разнообразные форматы активного отдыха. Здесь степи, озера и горные районы создают совершенно разные по сложности маршруты.

  • Тропа предков проходит вдоль скал над рекой Белый Июс, а с высоты открываются широкие панорамы степей и горных хребтов.
  • Походы по степным районам ведут к древним курганам, менгирам и каменным изваяниям. Такой маршрут соединяет природу и археологию.
  • Кашкулакская пещера, которую иногда называют пещерой Черного шамана, привлекает любителей спелеологии.
  • Веломаршруты вокруг озер Шира и Беле летом становятся популярным вариантом для путешественников, которые хотят совместить активный отдых и степные пейзажи.
  • Скалолазание и горные тропы проходят в районах Саянских хребтов, где рельеф становится более суровым и интересным для опытных туристов.

Республика Тыва

Источник: VK Места

Тыва подойдет тем, кто ищет необычные маршруты вдали от массового туризма. Длинные дороги, горные перевалы и почти полное отсутствие туристической инфраструктуры позволяют отвлечься от городского ритма.

  • Конные походы от базы «Танды Уула» дают возможность увидеть нетронутую природу региона. Здесь только на лошадях получается пройти через степные долины и горные районы.
  • Этнотуризм дополняет активный отдых. Путешественники останавливаются в юртах, знакомятся с кочевым укладом и традициями региона.
  • Рыбалка на горных реках и озерах привлекает тех, кто ищет отдых в удаленных местах. В тувинских водоемах водятся хариус, ленок и таймень.
  • Рафтинг по горным рекам подходит для путешественников с разным уровнем подготовки. Некоторые маршруты достаточно спокойные, другие требуют опыта и хорошей физической формы.
  • Фестиваль тюльпанов весной превращает степи Тывы в яркое цветочное поле. В это время сюда приезжают фотографы и путешественники, чтобы увидеть редкое природное зрелище.

Какую главную ошибку часто совершают в путешествии по Сибири?

Самая частая ошибка путешественников — неверная оценка расстояний. На карте многие точки выглядят относительно близко, но в реальности между ними могут лежать горные перевалы и длинные участки без инфраструктуры. Из-за этого маршрут, который кажется насыщенным и удобным, легко превращается в бесконечные переезды. Лучше выбирать несколько базовых точек и закладывать время на дорогу с запасом для неожиданных остановок.