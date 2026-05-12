На пределе впечатлений: горы, реки и экстремальные маршруты

Самая частая ошибка путешественников — неверная оценка расстояний. На карте многие точки выглядят относительно близко, но в реальности между ними могут лежать горные перевалы и длинные участки без инфраструктуры. Из-за этого маршрут, который кажется насыщенным и удобным, легко превращается в бесконечные переезды. Лучше выбирать несколько базовых точек и закладывать время на дорогу с запасом для неожиданных остановок.