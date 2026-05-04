Красноярцы жалуются на жару в квартирах и просят отключить отопление

С приходом в Красноярск долгожданного потепления жители завалили энергетиков и мэра вопросами о том, когда же наконец отключат отопление.
С прошлой недели в их соцсетях некоторые горожане пишут гневные комментарии о том, что в квартирах стало жарко и им приходится перекрывать слишком горячие батареи или открывать окна, при этом начисления за невостребованную услугу продолжаются.
В СГК напомнили, что решение завершить отопительный сезон принимает администрация города после того, как среднесуточная температура держится на отметке +8 °C и выше в течение пяти суток подряд. Но погода весной в Сибири очень капризна и тепло может резко отступить.
«Мы выполняем график, который отражает зависимость температуры теплоносителя (воды от ТЭЦ/ГРЭС) от температуры воздуха. Чем теплее на улице, тем ниже температура воды от ТЭЦ. Но снижать ее бесконечно нельзя по санитарным требованиям. При этом в домах управляющие компании обязаны делать дорегулировку — настраивать систему таким образом, чтобы жители чувствовали себя комфортно», — сообщали в СГК еще 27 апреля.
А в начале мая, когда воздух в Красноярске прогрелся до +24, +28 °C, энергетики отдельно пояснили, почему не могут «нагреть воду чуть-чуть» или «немного ее недогреть», как их иногда просят в комментариях.
«Все предприятия теплоэнергетики работают по температурному графику. Он четко указывает нижнюю границу температуры, при которой соблюдаются все санитарные требования к горячей воде — и она безопасна», — рассказали в СГК.
Напомним, в 2025 году отопительный сезон в Красноярске завершился 19 мая, в 2024 году — 12 мая, в 2023 — 19 мая, в 2022 — 15 мая.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.