В Перми с 9 июня откроют программу прямых перелетов до Батуми

Продолжительность полета в Грузию составит около трех с половиной часов.

Черноморское побережье Кавказа с 9 июня станет еще ближе для жителей и гостей Прикамья. Авиакомпания «Ред Вингс» запускает полетную программу по маршруту «Пермь — Батуми — Пермь». Полет в столицу Аджарии составит 3 часа 34 минуты.

Собирать чемоданы для отдыха на черном море предлагает краевой Минтранс. Из Перми в Батуми вылет воздушных судов намечен: во вторник — 03:20, пятницу — 05:20. Прилет — в 06:05 и 08:05 соответственно.

В обратном направлении самолеты начнут летать по понедельникам и четвергам. Вылет из Батуми в понедельник в 21:20, в четверг — 22:30. Прилет в "Большое Савино — в 02:00 и 02:55 соответственно.

Билеты уже доступны на сайте авиакомпании «Ред Вингс». Стоимость в одну сторону с ручной кладью до 5 кг составляет от 14,3 тыс. руб.