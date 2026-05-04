В Ростовской области следж-хоккеисты получили спортивный инвентарь от властей

В Ростовской области команда по следж-хоккею «Донской рубеж» получила новую экипировку. Об этом распорядился губернатор Юрий Слюсарь, сообщили в управлении информационной политики донского правительства.
Спортсмены получили защитную экипировку, клюшки и сани. Инвентарь и форму передал заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.
— Члены команды — ветераны специальной операции. Те, кто стоял на защите страны, теперь выходят на лед, чтобы побеждать, — рассказал Дмитрий Водолацкий.
Ранее «Донской рубеж» достойно выступил на чемпионате России.
Биография Юрия Слюсаря
Биография Юрия Слюсаря