В Ростовской области следж-хоккеисты получили спортивный инвентарь от властей

Команда по следж-хоккею «Донской рубеж» получила новую экипировку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области команда по следж-хоккею «Донской рубеж» получила новую экипировку. Об этом распорядился губернатор Юрий Слюсарь, сообщили в управлении информационной политики донского правительства.

Спортсмены получили защитную экипировку, клюшки и сани. Инвентарь и форму передал заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.

— Члены команды — ветераны специальной операции. Те, кто стоял на защите страны, теперь выходят на лед, чтобы побеждать, — рассказал Дмитрий Водолацкий.

Ранее «Донской рубеж» достойно выступил на чемпионате России.

