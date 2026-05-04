В Башкирии отремонтируют участок дороги Старые Тукмаклы — Мамяково

Участок трассы Старые Тукмаклы — Мамяково на территории Кушнаренковского района Республики Башкортостан обновят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Работы проводят на отрезке протяженностью 3,2 км. Специалисты уже заменили асфальтобетонное покрытие, а теперь приступили к досыпке обочин с последующим их укреплением. После этого на проезжей части нанесут разметку.
«Дорога Старые Тукмаклы — Мамяково играет важную роль для жителей небольших сел и деревень Кушнаренковского района. В них проживает около 2,5 тысячи человек. Эта дорога обеспечивает им проезд на федеральную трассу Р-240, подъезд к М-12 “Восток”», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.