Итоговый этап движения «Профессионалы» объединил около 7 тыс. человек

Около 7 тысяч победителей регионального этапа приняли участие в итоговом (межрегиональном) этапе движения «Профессионалы», сообщили в Минпросвещения России.
«Движение “Профессионалы” выступает как площадка для трансляции лучших практик подготовки кадров, как актуальный формат для повышения квалификации преподавателей техникумов и колледжей. Именно здесь актуализируются образовательные стандарты и придается новый импульс для развития системы СПО. Решения по взаимодействию с предприятиями, методики выявления талантливой молодежи и лучшие практики подготовки кадров распространяются в регионах, давая комплексный эффект для всей системы СПО», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Соревнования итогового этапа чемпионата «Профессионалы» состоялись в 280 компетенциях — на 26 больше, чем годом ранее. В число площадок вошли образовательные организации, федеральные технопарки профессионального образования в Калуге и Нижнем Новгороде, ими также являются 20 предприятий-партнеров.
В блоке «Производство и инженерные технологии» одними из самых массовых компетенций стали «Лабораторный и химический анализ», «Инженерный дизайн САПР», «Сварочные технологии», «Изготовление прототипов (аддитивное производство)», «Слесарная работа с металлом», «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Электроника». Также в 2026 году более 10 тысяч компаний присоединились к проведению мероприятий движения «Профессионалы». По итогам регионального этапа они предложили конкурсантам свыше 50 тысяч стажировок и вакансий.
Финал чемпионата «Профессионалы» пройдет в трех городах по разным блокам компетенций: в мае-июне финал по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий состоится в Нижнем Новгороде, в августе финал по промышленным компетенциям проведут в Калуге, а в декабре финал по компетенциям образования, сервиса, производства, медицины, строительства и инженерных технологий примет Санкт-Петербург.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.