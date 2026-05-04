Мини-фильм о трудоустройстве жителей ПНИ сняли в Нижнем Новгороде

5 мая отмечается Международный день борьбы за права инвалидов. К этой дате проект народного фронта «Регион заботы» и нижегородская «Служба защиты прав» выпустили мини-фильм «Право на труд» (12+). О выходе ролика сообщили в пресс-службе компании Ашан.
Фильм «Право на труд» был снят в рамках проекта «Сопровождаемое трудоустройство». С 2024 года он помогает людям с ментальными нарушениями найти работу и поменять свою жизнь.
«Каждый кандидат — это отдельная история. Когда у нас получается помочь человеку выйти на работу, несмотря на сложности, ты чувствуешь неимоверное удовольствие. Первое препятствие — это нежелание потенциальных работодателей хотя бы попробовать такого кандидата на рабочем месте. Второе — это нереалистичное восприятие кандидатами своих возможностей из-за того, что ребята из ПНИ мало чего пробуют в жизни, мало где бывают и мало чем занимаются», — рассказала координатор проекта Ирина Маляева.
Героями мини-фильма стали Леонид и Денис из Автозаводского ПНИ. Мужчины уже более полутора лет работают в гипермаркете Ашан. Они сопровождают покупателей при оплате товаров на кассах самообслуживания, возвращают тележки и корзины на места.
«Я работаю, чтобы получать удовольствие, чтобы не только в интернате сидеть, а можно было погулять по ночному городу, вместе с девушкой сходить в магазин», — поделился Леонид.
