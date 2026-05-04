Пермский «Инкаб» увеличил чистый долг на фоне реализации проекта в Приморье

Чистый долг общества на конец 2025 года составил 3,7 млрд руб. с учетом лизинга. Рост долговой нагрузки объясняется в отчете финансированием строительства нового завода на Дальнем Востоке при поддержке льготных займов Фонда развития промышленности. Речь идет о новой производственной линии по выпуску оптического сердечника для подводных волоконно-оптических кабелей (ВОК). В апреле 2026 года СМИ сообщали, что продукция будет использована для производства подводных кабелей длиной до 50 км. Новый завод по выпуску готового кабеля планируется запустить во втором квартале 2026 года в Хасанском районе Приморского края. Общие инвестиции в проект составят 1 млрд руб., из них льготные заемные средства ФРП — 315 млн руб.