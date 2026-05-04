В конце мая состоится выставка-форум «Сделано в Ульяновской области»

Выставка-форум «Сделано в Ульяновской области» пройдет 22 мая на площадке Дворца спорта «Волга-Спорт-Арена» в Ульяновске, сообщили в правительстве региона. Событие организуют по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Мероприятие объединит около 150 производителей региона, которые представят продукты питания, товары легкой промышленности, автокомпоненты, мебель, предметы интерьера и многое другое. Программа выставки-форума также включает деловую часть с участием экспертов и практиков. Производители смогут обсудить закупки с предпринимателями из зарубежных стран в рамках Российско-Иранского делового совета и форума «Средняя Волга — Каспийское море —Персидский залив. PRO//Движение». Более подробную информацию можно найти по ссылке.
«Форум “Сделано в Ульяновской области” — это важная точка роста для региональной экономики. Мы создаем условия, при которых местные производители могут не только заявить о себе, но и выстроить устойчивые кооперационные связи, найти новых партнеров и заказчиков. Сегодня особенно важно поддерживать и развивать локальные бренды, усиливать их конкурентоспособность и формировать прочные цепочки взаимодействия внутри региона и за его пределами», — отметил директор центра «Мой бизнес» Ульяновской области Руслан Гайнетдинов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.