Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В конце мая состоится выставка-форум «Сделано в Ульяновской области»

Мероприятие объединит около 150 производителей.

Источник: Национальные проекты России

Выставка-форум «Сделано в Ульяновской области» пройдет 22 мая на площадке Дворца спорта «Волга-Спорт-Арена» в Ульяновске, сообщили в правительстве региона. Событие организуют по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Мероприятие объединит около 150 производителей региона, которые представят продукты питания, товары легкой промышленности, автокомпоненты, мебель, предметы интерьера и многое другое. Программа выставки-форума также включает деловую часть с участием экспертов и практиков. Производители смогут обсудить закупки с предпринимателями из зарубежных стран в рамках Российско-Иранского делового совета и форума «Средняя Волга — Каспийское море —Персидский залив. PRO//Движение». Более подробную информацию можно найти по ссылке.

«Форум “Сделано в Ульяновской области” — это важная точка роста для региональной экономики. Мы создаем условия, при которых местные производители могут не только заявить о себе, но и выстроить устойчивые кооперационные связи, найти новых партнеров и заказчиков. Сегодня особенно важно поддерживать и развивать локальные бренды, усиливать их конкурентоспособность и формировать прочные цепочки взаимодействия внутри региона и за его пределами», — отметил директор центра «Мой бизнес» Ульяновской области Руслан Гайнетдинов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Персидский залив: нефтяная артерия планеты и узел мировой геополитики
Персидский залив — один из самых известных и стратегически важных водоемов мира. Именно через него проходит значительная часть мировых поставок нефти, а его побережье контролируют ключевые энергетические державы. В материале — самое важное об этом участке Земли.
Читать дальше