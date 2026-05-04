Фестиваль «Твоё будущее» помог студентам Хабаровского края выбрать профессию

Первый день фестиваля был посвящён медицинским и педагогическим направлениям и собрал более 300 студентов. Во второй день 450 учащихся техникумов и колледжей посетили площадки в Молодёжном досуговом центре Хабаровска и Доме молодёжи Комсомольска на Амуре. Студенты познакомились с вакансиями крупных предприятий края: холдинга RFP Group (ООО «Амурская лесопромышленная компания», АО «Дальлеспром»), ООО «Геопроминвест», компании «Полиметалл», металлургического завода «Амурсталь» и других.