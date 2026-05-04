Фестиваль «Твоё будущее» помог студентам Хабаровского края выбрать профессию

В Хабаровском крае завершился карьерный фестиваль «Твоё будущее». Мероприятие объединило около 750 студентов для знакомства с перспективами трудоустройства. Фестиваль прошёл в Хабаровске и Комсомольске на Амуре по поручению губернатора Дмитрия Демешина в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщает правительство Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Первый день фестиваля был посвящён медицинским и педагогическим направлениям и собрал более 300 студентов. Во второй день 450 учащихся техникумов и колледжей посетили площадки в Молодёжном досуговом центре Хабаровска и Доме молодёжи Комсомольска на Амуре. Студенты познакомились с вакансиями крупных предприятий края: холдинга RFP Group (ООО «Амурская лесопромышленная компания», АО «Дальлеспром»), ООО «Геопроминвест», компании «Полиметалл», металлургического завода «Амурсталь» и других.
На открытии выступила председатель комитета по делам молодёжи правительства края Амалия Шихалева. Она подчеркнула, что основная задача фестиваля — связать образование и экономику, чтобы студенты понимали: построить будущее можно в родном регионе.
Представители министерств рассказали о кадровых потребностях отраслей. Министр природных ресурсов Александр Леонтьев отметил потребность в 7 тыс. дополнительных специалистов к 2032 году, а министр лесного хозяйства Андрей Самойлов сообщил о 9,5 тыс. рабочих местах в отрасли. Молодые специалисты могут рассчитывать на наставничество и льготное жильё.
Главы районов и мэр Комсомольска на Амуре представили перспективы трудоустройства в муниципалитетах. В числе востребованных профессий — инженеры, механики, слесари, машинисты, специалисты по промышленной безопасности и другие.
