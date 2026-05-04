В Гурьевске мать отстранённого от учёбы пятиклассника ударила сотрудницу школы и плюнула ей в лицо водой

По данным суда, мать ученика в присутствии детей и педагогов ударила сотрудницу рукой в грудь и по лицу. Затем женщина набрала в рот воды и выплюнула работнице в лицо, выкрикивая оскорбления. Пострадавшая обратилась за медпомощью с жалобами на ушибы, головную боль и слабость. Прокурор подал иск в её защиту и потребовал взыскать с ответчицы компенсацию морального вреда.