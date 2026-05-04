Пожары тушат сразу у нескольких поселений в Хабаровском крае

На территории региона зарегистрировано шесть возгораний, их общая площадь превышает 322 гектара. Два очага находятся у поселка Горин Солнечного района. В одном случае огонь достаточно близко подошел к населенному пункту — пожар находится примерно в семи километрах от него. Второй — в 28 км. Возгорание зафиксировано и у разъезда Адникан в Верхнебуреинском районе. В этом же муниципалитете тушат пожар при станции Таланджа — этот очаг возник из-за гроз, остальные — по вине населения.