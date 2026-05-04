Жители Красноярского края присоединились к акции «Окна Победы»

Красноярский край присоединился к всероссийской акции «Окна Победы» от Движения первых, посвященной годовщине Великой Победы. В преддверии праздника школьники и студенты украшают окна школ и техникумов символикой праздника. Кроме того, праздничный декор появляется на окнах детских садов и жилых домов. Для акции разработали более 30 трафаретов с символами Великой Победы: георгиевские ленточки, голубь мира, гвоздики, памятники. Распечатанными трафаретами можно декорировать окно и сфотографировать результат. При публикации фото в соцсетях нужно поставить хештег #ОкнаПобеды. [caption id= «attachment_365956» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: министерство образования Красноярского края[/caption] В 2025 году к акции присоединились тысячи жителей Красноярского края: школьники, студенты, наставники и родители. Они украсили более 16 тысяч окон, рассказали в пресс-службе министерства образования Красноярского края. Было проведено около 900 мастер-классов по изготовлению трафаретов, участниками которых стали более 43 тысяч человек.