ИРНИТУ модернизирует передовым оборудованием два ведущих авиазавода России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Иркутский национальный исследовательский технический университет выходит на новый этап сотрудничества с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).
В рамках масштабной технологической модернизации авиастроительной отрасли Иркутский политех приступает к внедрению инновационного роботизированного оборудования и специализированного программного обеспечения сразу на двух ключевых площадках ОАК — в Комсомольске-на-Амуре и Ульяновске.
ИРНИТУ стал победителем конкурса, проводимого Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, на получение государственной субсидии по созданию средств производства и автоматизации на проведение НИОКР по разработке специализированного оборудования. Из 76 поданных на конкурс заявок, к экспертной оценке допущено 12. Две программы, предложенные авиастроительными компаниями совместно с Иркутским политехом, были одобрены и получат финансирование в объеме свыше 800 млн рублей. Профессиональная команда инженеров-авиастроителей, которая будет разрабатывать технологические решения и оборудование, входит в состав стратегического проекта программы «Приоритет −2030».
«Победа в конкурсе — это результат совместной работы нашего университета с корпорацией ОАК в рамках дорожной карты по достижению технологического лидерства авиастроительной отрасли. Наш университет имеет профессиональный опыт выполнения НИОКР в области авиастроения для ОКБ Туполева, заводов Иркутска, Самары, Казани, Ульяновска. В рамках конкурса мы планируем выполнить комплекс работ по автоматизации процессов формообразования, правки и поверхностного упрочнения критически важных деталей самолетов, что позволит в разы повысить производительность и точность, а также исключить риск дефектов при выпуске авиационной техники. Хотелось бы выразить слова благодарности губернатору Иркутской области Игорю Ивановичу Кобзеву и депутату Государственной Думы Марии Васильковой за личный вклад в развитие университета и поддержку на конкурсе», — сказал ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.
В результате реализации проекта до конца 2028 года филиал ПАО «ОАК» — КнААЗ им. Ю. А. Гагарина (Комсомольск-на-Амуре) получит инновационный роботизированный технологический комплекс (РТК ФП). Оборудование предназначено для формообразования и правки подкрепленных деталей обшивки и каркаса самолетов с использованием методов локального пластического деформирования — раскатки роликами и посадки/разводки.
Ключевое преимущество новой установки — полная автоматизация. В отличие от устаревших гидравлических прессов с ручным управлением, где качество зависело от квалификации рабочего, новый РТК на базе промышленного робота будет наводиться на деталь с помощью машинного зрения. Сменные автоматизированные рабочие органы — раскатник и посадник — позволят получать поверхности любой кривизны, а мобильность комплекса дает возможность обрабатывать как небольшие детали на стационарном участке, так и крупногабаритные изделия непосредственно в зоне их сборки.
Еще один масштабный проект будет осуществлен в филиале АО «Ил» — «Авиастар» (Ульяновск). Здесь на базе оборудования, разработанного авиастроителями ИРНИТУ, планируется создать высокотехнологичный участок формообразования и упрочнения крупногабаритных обшивок самолетов. В его состав войдут сразу несколько автоматизированных установок. Комплекс позволит реализовать уникальную комбинированную технологию «формообразование-упрочнение», где деталь не только получает идеальную геометрию (отклонение не более 0,5 мм), но и значительно повышает свои ресурсные характеристики. Работы на площадке завода АО «Ил — “Авиастар” должны завершится к концу 2029 года.
Основным элементом оснащения обоих заводов станет специализированное технологическое программное обеспечение, созданное авиастроителями ИРНИТУ. Разработанное ПО выполняет функции «цифрового технолога», которое полностью исключает ручной труд при настройке оборудования и зависимость от квалификации оператора. Управляющие программы для роботов генерируются на основе эталонной модели и данных измерений реальной детали.
По оценкам специалистов ИРНИТУ, внедрение разработанных технологических решений позволит повысить производительность в 2−3 раза за счет автоматизации и сокращения вспомогательного времени, увеличить ресурс авиационных деталей в три раза.
Модернизация заводов высокотехнологичным оборудованием ознаменует переход отечественного авиастроения от разрозненных ручных операций к цифровому, роботизированному производству. ИРНИТУ, в очередной раз, подтвердил статус одного из ведущих инженерных вузов страны и готовность решать государственные задачи в кооперации с лидерами авиапрома.