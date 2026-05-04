ИРНИТУ модернизирует передовым оборудованием два ведущих авиазавода России

«Победа в конкурсе — это результат совместной работы нашего университета с корпорацией ОАК в рамках дорожной карты по достижению технологического лидерства авиастроительной отрасли. Наш университет имеет профессиональный опыт выполнения НИОКР в области авиастроения для ОКБ Туполева, заводов Иркутска, Самары, Казани, Ульяновска. В рамках конкурса мы планируем выполнить комплекс работ по автоматизации процессов формообразования, правки и поверхностного упрочнения критически важных деталей самолетов, что позволит в разы повысить производительность и точность, а также исключить риск дефектов при выпуске авиационной техники. Хотелось бы выразить слова благодарности губернатору Иркутской области Игорю Ивановичу Кобзеву и депутату Государственной Думы Марии Васильковой за личный вклад в развитие университета и поддержку на конкурсе», — сказал ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.