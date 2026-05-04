В подмосковном округе Истра построят новый корпус Покровской средней школы

Новый корпус Покровской средней школы в муниципальном округе Истра Московской области построят при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики.
Готовность объекта составляет 67%. Основные конструкции уже готовы, сейчас специалисты монтируют фасад и кровлю, подключают коммуникации и устанавливают оборудование. Завершить работы планируют в III квартале 2026 года.
Площадь корпуса превышает 6,1 тыс. кв. м. Он рассчитан на 250 мест и поможет развести потоки начальных, средних и старших классов. С существующей школой его свяжет теплый переход. А внутри обустроят учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, столовую, медицинский блок, мастерские и помещения для педагогов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.