Стало известно, когда в Казани завершат отопительный сезон 2025/2026

Отопительный сезон в Казани официально завершат на этой неделе. Соответствующее постановление исполкома уже подписано. В этом году тепло отключат 7 мая — заметно позже, чем в прошлом (21 апреля). Помешало весеннее похолодание. Напомним, согласно нормативам, для завершения отопительного сезон среднесуточная температура воздуха в течении пяти дней должна держаться на отметке +8 градусов. Однако долгое время надежды на то, что такое произойдет не было. Не было пока Гидрометцентр Татарстана не сообщил о потеплении в этот понедельник до +21 градуса с повышением температурного фона в последующие дни до +26.