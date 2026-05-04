75% воронежцев смогут зарабатывать 200 тысяч рублей не раньше чем через 12 лет

Согласно исследованию, с учетом покупательной способности в регионе 50% воронежских работников начнут получать 200 тысяч рублей и более только через 8,6 лет. Это превышает общероссийский показатель (чуть более 8 лет), то есть Воронежская область движется к этой планке медленнее, чем в среднем по стране. Для сравнения: в регионах-лидерах (ЯНАО, Чукотка, Татарстан) этот срок составляет от 5 до 7 лет.