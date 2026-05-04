В Калининградской области отметили рост строительства гостиниц при сокращении гостей

При этом, по итогам 2025 года в Калининградской области эксперты отметили снижение числа ночевок на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. Отрицательную динамику по числу гостей зафиксировали в Калининграде (−19,1%). Кроме того, она наблюдалась в Светлогорском городском округе (-0,6%) и в Янтарном (-14,5%). В то же время число размещённых гостей выросло в Зеленоградском округе — на 5,8%, в Пионерском — на 10% и в Балтийском округе — на 23,8%.