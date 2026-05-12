Леса, озера и меловые скалы: куда ехать за тишиной и природой

Холковский подземный монастырь — древний пещерный комплекс, вырубленный в меловом холме над рекой Оскол. После прогулки по пещерным коридорам можно подняться на смотровую площадку над рекой или пройтись по тропам вдоль холмов.

— территория старых дубрав и степных склонов. Здесь проходят экологические маршруты, во время которых можно наблюдать за редкими птицами, изучать степные растения и гулять по холмам с панорамными видами.

Важно учитывать текущую обстановку. Некоторые регионы Центральной России находятся рядом с государственной границей. В отдельных районах Белгородской области периодически действуют дополнительные меры безопасности и ограничения на посещение некоторых территорий. Перед поездкой лучше проверить актуальные новости региона и рекомендации местных властей.

Хоперский заповедник — тихая территория вдоль реки Хопер. Здесь можно наблюдать за птицами, идти по лесным тропам и увидеть одно из самых редких животных страны — русскую выхухоль.

— бывший карьер с белыми скалами и озерами. Здесь гуляют по меловым склонам, катаются на сапах, устраивают фотопрогулки и наблюдают закаты над озером.

— место, где среди степи поднимаются белые меловые столбы, которые называют дивами. Здесь можно пройти пеший маршрут между скалами, подняться на смотровые площадки и посетить пещерный храм. Летом проходят фестивали и ночные экскурсии.

Важно учитывать текущую обстановку. Некоторые регионы Центральной России находятся рядом с госу дарственной границей. В отдельных районах Воронежской области периодически действуют дополнительные меры безопасности и ограничения на посещение некоторых территорий. Перед поездкой лучше проверить актуальные новости региона и рекомендации местных властей.

Экотропа «В царство бурого медведя» — маршрут через леса и болота, где можно узнать больше о животном мире региона и увидеть следы лесных обитателей.

— территория с десятками озер и длинными лесными маршрутами. Здесь катаются на лодках и сапах, ходят в походы и устраивают велопрогулки вдоль воды.

Тверская область подходит для спокойного отдыха у воды и длинных прогулок среди лесов. Здесь проходит верхнее течение Волги, много озер и старых деревень, поэтому поездку легко превратить в активные выходные с лодками, рыбалкой и прогулками вдоль рек.

Селигер и озеро Волго — один из самых красивых водных районов Центральной России. Здесь катаются на лодках и сапах, уходят в байдарочные походы по цепочке озер и поднимаются на смотровые точки островов.

Исток Волги — символическое место, где начинается главная река России. В небольшой деревне Волговерховье стоит монастырь и часовня над истоком, а рядом проходит пеший маршрут вдоль первых километров Волги через тихие леса и луга.

Завидово — природная территория между Волгой и Шошей, где леса чередуются с заливами и речными протоками. Здесь катаются на лодках и катерах, гуляют по берегам рек, наблюдают за птицами и устраивают длинные вело- и пешие маршруты через лес.

Мещерские леса (Рязанская область) — огромные сосновые массивы с озерами и болотами. Здесь популярны велосипедные маршруты, байдарочные сплавы по лесным рекам и спокойные походы на несколько дней.

Заповедник «Брянский лес» (Брянская область) — биосферная территория с густыми хвойными лесами. Здесь проходят экологические маршруты и экскурсии, во время которых можно увидеть зубров и редких птиц.

Важно учитывать текущую обстановку. Некоторые регионы Центральной России находятся рядом с г осударственной границей. В отдельных районах Брянской области периодически действуют дополнительные меры безопасности и ограничения на посещение некоторых территорий. Перед поездкой лучше проверить актуальные новости региона и рекомендации местных властей.

Лучшее время для таких поездок — с мая по сентябрь. Весной цветут луга и лесные поляны, летом удобно гулять по экотропам и кататься по озерам, а ранняя осень окрашивает леса в яркие золотые оттенки. Чтобы спокойно пройти природные маршруты, лучше выбирать будние дни или раннее утро — в это время на тропах почти нет людей.