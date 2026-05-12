Леса, озера и меловые скалы: куда ехать за тишиной и природой

Белгородская область
Белгородская область удивляет ландшафтами, которые редко можно увидеть в центральной части страны. Белые меловые холмы, степные участки и подземные монастыри формируют необычную природную картину.
- Природный заповедник «Белогорье» — территория старых дубрав и степных склонов. Здесь проходят экологические маршруты, во время которых можно наблюдать за редкими птицами, изучать степные растения и гулять по холмам с панорамными видами.
- Холковский подземный монастырь — древний пещерный комплекс, вырубленный в меловом холме над рекой Оскол. После прогулки по пещерным коридорам можно подняться на смотровую площадку над рекой или пройтись по тропам вдоль холмов.
- Шмарненские пещеры — природные подземные полости в меловой породе. Сюда часто приезжают ради атмосферных прогулок и необычных фотографий на фоне белых скал.
Важно учитывать текущую обстановку. Некоторые регионы Центральной России находятся рядом с государственной границей. В отдельных районах Белгородской области периодически действуют дополнительные меры безопасности и ограничения на посещение некоторых территорий. Перед поездкой лучше проверить актуальные новости региона и рекомендации местных властей.
Воронежская область
Воронежская область известна одним из самых необычных природных ландшафтов Центральной России — меловыми скалами и степными долинами.
- Музей-заповедник «Дивногорье» — место, где среди степи поднимаются белые меловые столбы, которые называют дивами. Здесь можно пройти пеший маршрут между скалами, подняться на смотровые площадки и посетить пещерный храм. Летом проходят фестивали и ночные экскурсии.
- Парк «Белый колодец» — бывший карьер с белыми скалами и озерами. Здесь гуляют по меловым склонам, катаются на сапах, устраивают фотопрогулки и наблюдают закаты над озером.
- Воронежский биосферный заповедник — место, где работает знаменитый бобровый питомник. Туристы приходят сюда посмотреть на бобров, пройти по деревянным экотропам и погулять по сосновому лесу.
- Хоперский заповедник — тихая территория вдоль реки Хопер. Здесь можно наблюдать за птицами, идти по лесным тропам и увидеть одно из самых редких животных страны — русскую выхухоль.
Важно учитывать текущую обстановку. Некоторые регионы Центральной России находятся рядом с государственной границей. В отдельных районах Воронежской области периодически действуют дополнительные меры безопасности и ограничения на посещение некоторых территорий. Перед поездкой лучше проверить актуальные новости региона и рекомендации местных властей.
Смоленская область
Смоленская область формировалась под влиянием древних ледников, поэтому здесь много озер, холмов и густых лесов.
- Национальный парк «Смоленское Поозерье» — территория с десятками озер и длинными лесными маршрутами. Здесь катаются на лодках и сапах, ходят в походы и устраивают велопрогулки вдоль воды.
- Озеро Баклановское — самое глубокое озеро региона. Летом здесь купаются, катаются на лодках и устраивают пикники на лесных берегах.
- Экотропа «В царство бурого медведя» — маршрут через леса и болота, где можно узнать больше о животном мире региона и увидеть следы лесных обитателей.
Тверская область
Тверская область подходит для спокойного отдыха у воды и длинных прогулок среди лесов. Здесь проходит верхнее течение Волги, много озер и старых деревень, поэтому поездку легко превратить в активные выходные с лодками, рыбалкой и прогулками вдоль рек.
- Завидово — природная территория между Волгой и Шошей, где леса чередуются с заливами и речными протоками. Здесь катаются на лодках и катерах, гуляют по берегам рек, наблюдают за птицами и устраивают длинные вело- и пешие маршруты через лес.
- Исток Волги — символическое место, где начинается главная река России. В небольшой деревне Волговерховье стоит монастырь и часовня над истоком, а рядом проходит пеший маршрут вдоль первых километров Волги через тихие леса и луга.
- Селигер и озеро Волго — один из самых красивых водных районов Центральной России. Здесь катаются на лодках и сапах, уходят в байдарочные походы по цепочке озер и поднимаются на смотровые точки островов.
Брянская, Орловская и Рязанская области
Эти регионы подойдут тем, кто ищет спокойные лесные маршруты и неторопливый отдых на природе.
- Заповедник «Брянский лес» (Брянская область) — биосферная территория с густыми хвойными лесами. Здесь проходят экологические маршруты и экскурсии, во время которых можно увидеть зубров и редких птиц.
- Национальный парк «Орловское полесье» (Орловская область) — большой лесной массив, известный популяцией зубров. Туристы приезжают сюда, чтобы наблюдать за животными, гулять по лесным тропам и останавливаться в глэмпингах.
- Мещерские леса (Рязанская область) — огромные сосновые массивы с озерами и болотами. Здесь популярны велосипедные маршруты, байдарочные сплавы по лесным рекам и спокойные походы на несколько дней.
Важно учитывать текущую обстановку. Некоторые регионы Центральной России находятся рядом с государственной границей. В отдельных районах Брянской области периодически действуют дополнительные меры безопасности и ограничения на посещение некоторых территорий. Перед поездкой лучше проверить актуальные новости региона и рекомендации местных властей.