Салют, легендарный танк и «Огонь памяти»: красноярцам представили праздничную программу 9 Мая

В Красноярске 9 Мая, в субботу, пройдут памятные и праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Программа начнется утром с торжественной церемонии поднятия флага и завершится вечерним концертом и салютом над Енисеем.
В 9:00 на площади перед администрацией города поднимут копию Знамени Победы, которое в 1945 году было водружено над Рейхстагом. После этого основные памятные мероприятия продолжатся у Мемориала Победы. В 10:00 там пройдет митинг и церемония возложения цветов.
Одним из центральных событий дня станет торжественное прохождение колонн на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Оно начнется в 12:00 у стен Красмаша. Перед этим зрителям покажут театральный пролог, посвященный Дню Победы. После прохождения колонн состоится парад техники. Его откроет легендарный танк Т-34.
Особым событием этого года станет акция «Огонь памяти». В Красноярск доставят частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве. В 13:30 у мемориала «Красноярск — город трудовой доблести» стартует акция «Бессмертный полк». Участники смогут пройти с портретами родных, которые воевали на фронте, трудились в тылу и пережили годы Великой Отечественной войны.
Вечером праздничная программа переместится на площадь Мира. В 20:00 там начнется большой концерт. Завершится День Победы в 22:00 салютом. Его запустят сразу на двух набережных — напротив гостиницы «Огни Енисея» на левом берегу и торгового центра «Красноярье» на правобережье.
