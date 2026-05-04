В Алтайском крае отремонтируют 3 участка трассы Павловск — Топчиха

Три участка автодороги Павловск — Колыванское — Ракиты — Топчиха в Алтайском крае приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Специалисты уже приступили к работам на отрезке с 49-го по 59-й километр, расположенном в Топчихинском районе. Они уложат асфальтовое покрытие, установят знаки и барьерные ограждения, нанесут разметку.
Также в этом году продолжат ремонт еще одного участка с 3-го по 13-й километр, который находится в Павловском районе. Ранее подрядчик уже обновил там около 6 км. Кроме того, в ближайшие два года предусмотрено привести в порядок следующие 10 км.
Автодорога Павловск — Колыванское — Ракиты — Топчиха является важным звеном региональной сети. Она связывает села и районы с основными транспортными артериями Алтайского края. В частности, по ней можно выйти на федеральные трассы А-321 «Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан» и А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.