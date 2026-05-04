Для садоводов и автолюбителей: «Байкал Сервис» начал летнюю кампанию

4 мая транспортная компания снизила тарифы на перевозку грузов из нескольких популярных категорий.
10-процентную скидку на межтерминальную перевозку получат клиенты при отправках товаров из категорий «Сад и огород», «Ручной инструмент», «Автохимия» и «Автоаксессуары». Акция действует при доставке во все города присутствия «Байкал Сервиса», за исключением филиалов в Магадане, Петропавловске-Камчатском и городов адресной доставки.
«Каждую весну мы наблюдаем активизацию спроса на транспортировку определенных категорий продукции, — сообщил директор управления операционного маркетинга ООО “Байкал-Сервис ТК” Александр Волков. — К таковым, например, относится широкая номенклатура товаров для сада и огорода — от посадочного материала до садовой мебели. Отвечая на запрос клиентов, наша компания традиционно в сезон высокого спроса снижает тарифы на перевозку такой продукции. В этом году эту тему логично дополнил еще и ручной инструмент».
Дополнительную скидку на перевозки в этом году получают также клиенты «Байкал Сервиса», специализирующиеся на автомобильной тематике.
«Автоаксессуары и автохимия — это множество востребованных товаров (тюнинг и автокресла, автоакустика и навигаторы, масла и смазочные материалы и проч.), перевозку которых клиенты заказывают по самым разным направлениям», — добавил Александр Волков.
С подробными условиями, а также полным перечнем грузов, на которые распространяются акции, можно ознакомиться на сайте компании. Для расчета стоит воспользоваться калькулятором, указав характер груза.
Скидка по перечисленным акциям не распространяется на грузы, сданные в ПППГ Садовод, Люблино, Южные ворота, не применятся при авиа- и международных перевозках, а также на отправки в Вайлдберриз и OZON.
