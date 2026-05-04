Создан алгоритм, выявляющий депрессию с точностью в 86% по снимкам МРТ

Как отмечают ученые, развитие большого депрессивного расстройства приводит к появлению множества перемен в работе некоторых отделов мозга, которые в теории можно выявить по снимкам МРТ или при помощи других методов функциональной диагностики. Ученые из Плехановского университета предлагают определять изменения в работе мозга у людей с депрессией при помощи двух технологий машинного обучения, анализирующих одни и те же снимки МРТ. Первый подход определяет особенности в сетевой организации мозга, которые сильнее всего отражают изменения в поведении пациента, а второй, так называемый контрастивный подход, выявляет различия в этих особенностях работы мозга между пациентами с депрессией и здоровыми людьми.