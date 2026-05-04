ВСУ ударили по монастырю в Белгородской области: есть раненый

В поселке Борисовка Борисовского округа Белгородской области в результате удара FPV-дрона ВСУ по зданию монастыря ранен мужчина. Медики диагностировали у пострадавшего баротравму. Мужчину отправили в городскую больницу № 2 Белгорода. Здание повреждено. Об этом 4 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, беспилотником был атакован частный дом в поселке Разумное Белгородского округа. Повреждены крыша здания и автомобиль.
«Ъ-Черноземье» сегодня писал, что за прошлые сутки атакам ВСУ подверглись семь муниципалитетов Белгородской области. Два мирных жителя погибли и девять пострадали. Повреждения получили 20 жилых помещений, 28 транспортных средств, пять коммерческих объектов, один соцобъект, инфраструктурный объект связи и оборудование предприятия.