ВСУ ударили по монастырю в Белгородской области: есть раненый

В поселке Борисовка Борисовского округа Белгородской области в результате удара FPV-дрона ВСУ по зданию монастыря ранен мужчина. Медики диагностировали у пострадавшего баротравму. Мужчину отправили в городскую больницу № 2 Белгорода. Здание повреждено. Об этом 4 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Также, по словам главы региона, сотрудник МЧС был ранен в результате атаки БПЛА в селе Красная Поляна Шебекинского округа. От удара дрона загорелся дом, на место прибыл пожарный расчет, который был атакован еще одним дроном. У пострадавшего — минно-взрывная травма и ранения лица.

Кроме того, беспилотником был атакован частный дом в поселке Разумное Белгородского округа. Повреждены крыша здания и автомобиль.

«Ъ-Черноземье» сегодня писал, что за прошлые сутки атакам ВСУ подверглись семь муниципалитетов Белгородской области. Два мирных жителя погибли и девять пострадали. Повреждения получили 20 жилых помещений, 28 транспортных средств, пять коммерческих объектов, один соцобъект, инфраструктурный объект связи и оборудование предприятия.

