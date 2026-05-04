Лебедянка, теплушка и живая память: в Красноярске встретили Поезд Победы

Красноярск встретил передвижную экспозицию «Поезд Победы». Ретро-состав с легендарным паровозом «Лебедянка», военной техникой и вагоном-теплушкой передаёт атмосферу военных лет — времени, когда каждый день был испытанием, а каждый подвиг — шагом к долгожданной Победе, отметил в своём телеграм-канале губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Поезд уже побывал в нескольких городах края. На перроне его встречали сотни горожан, волонтёры и почётные гости. Особенно трогательной стала встреча с участником Великой Отечественной войны Семёном Семёновичем Гришановым. Для ветерана этот поезд — живая память: после возвращения с фронта, где он дошёл до Берлина, Семён Семёнович более тридцати лет проработал на железнодорожном транспорте. Губернатор пожелал фронтовику крепкого здоровья и поздравил с наступающим Днём Победы.