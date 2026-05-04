Воронежцев предупредили о третьем классе пожароопасности в лесах

В 21 муниципальном образовании Воронежской области в связи с потеплением установился третий класс пожарной опасности. Это следует из оперативного прогноза возникновения и развития чрезвычайных ситуаций регионального ГУ МЧС России на понедельник, 4 мая.
Так, средняя вероятность возникновения ландшафтных пожаров наблюдается в Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Грибановском, Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Лискинском, Новохопёрском, Ольховатском, Острогожском, Павловском, Петропавловском, Поворинском, Подгоренском, Россошанском, Таловском, Терновском и Эртильском районах, а также в Борисоглебском городском округе.
Напомним, что с 1 апреля на территории Воронежской области начался пожароопасный сезон.