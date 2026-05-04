В Ростове-на-Дону растет спрос на покупку готовых бизнесов

Объем предложения о продаже готового бизнеса относительно прошлого года практически не изменился, но растет в некоторых категориях. Количество объявлений о продаже ПВЗ выросло на 29% год к году. Объем предложений в сфере развлечений вырос на 27%, а в сфере общепита — на 6%. Среди подкатегорий самый заметный рост показывают кондитерские и пекарни (59%), развлечения для детей (53%), салоны красоты (42%), аренда недвижимости (40%), а также универсальные магазины (32%). Больше всего предложений пришлось на торговлю (21%), затем идут общепит (17%) и ПВЗ (15%). Также в пятерке лидеров — предприятия в сфере красоты и здоровья (9%) и услуг (8%).