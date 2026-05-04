В Калининграде планируют построить центр прогресса бокса и борьбы. Об этом сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв на своей страничке в Телеграме по итогам визита в Калининградскую область.
По словам Кремлёва, в центре разместится зал с трибунами на 200 зрителей, зоны для тренировок, тренажёры, учебные классы, медицинский блок и восстановительный центр. Этим летом в Калининграде планируют провести «Ночь чемпионов» в рамках празднования юбилея области.
В ближайшее время город ожидает крупное международное событие: в конце мая состоятся Российско-китайские игры.
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.