Нижегородские депутаты обратятся к Мизулиной из-за рекламы бездымных вейпов

Пользователей уверяют, что если устройство работает без дыма, то оно не вредит здоровью.

Источник: Живем в Нижнем

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области намерены обратиться к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной по поводу рекламы бездымных вейпов в соцсетях. Об этом рассказал председатель ЗС НО Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

По словам спикера регионального парламента, в одной из «независимых» соцсетей активно продвигается реклама бездымного вейпа. Пользователей уверяют, что если устройство работает без дыма, то оно не вредит здоровью.

«Поражает поведение отдельных коммерсантов и тех, кто их рекламирует! Ведь знают, что главными потребителями всех этих “одноразок” являются подростки и молодежь. И бьют рекламой точно по целевой аудитории», — высказался Евгений Люлин.

Депутаты намерены проинформировать и другие контролирующие органы. Также Евгений Люлин напомнил, что ранее нижегородское Заксобрание обратилось в Госдуму с предложением предоставить регионам право ограничивать продажи вейпов.

«Вопрос должен быть решен в мае. Как только федеральный законодатель примет решение, немедленно введём этот запрет у себя в регионе», — подытожил Евгений Люлин.

Ранее мы писали, что более 90% опрошенных нижегородцев поддерживают запрет продажи вейпов.

