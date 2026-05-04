«Норма июля»: в воскресенье в Калининградской области зафиксировали два температурных рекорда

Воздух на большей части региона прогрелся выше +26°C.

В Калининградской области зафиксировали два температурных рекорда. В воскресенье, 3 мая, воздух на большей части региона прогрелся выше +26°C. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Суточные рекорды зафиксировали в Железнодорожном и Калининграде. Там воздух прогрелся до +27,2°С. Предыдущий рекорд фиксировали в 2002 году.

Жарче всего в этот день было в Мамоново. К 16:00 столбик термометра там поднялся до +27,9°С. «И это не суточный максимум, поскольку там он появляется с задержкой на сутки. И узнать его мы сможем лишь 4 мая. Есть все шансы увидеть выше +28°С!» — отметили метеорологи.

Среднесуточная температура на метеостанции Калининграда составила +18,9°С. «Это на 8  выше нормы этого дня и соответствует климатической норме второй половины июля! В общем, в воскресенье был первый летний день по критериям (впрочем, он не станет началом метеорологического лета ввиду дальнейшего похолодания)», — сообщили синоптики.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
