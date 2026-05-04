Аллея памяти Героев Советского Союза открылась на бульваре Победы в Дзержинске

В Дзержинске на бульваре Победы состоялось торжественное открытие «Аллеи памяти. Герои Великой Отечественной войны». Проект, посвященный 28 героям Советского Союза, чьи судьбы связаны с Дзержинским округом, реализован Нижегородским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке правительства Нижегородской области, АНО «Центр 800» и администрации Дзержинска.
На четырехсторонних стендах аллеи памяти навсегда запечатлены лица и имена 28 Героев Советского Союза — тех, кто родился, жил, учился или работал в Дзержинске, уходил на фронт и приближал Великую Победу. Среди увековеченных имен — летчики Николай Балакирев, Геннадий Галанов, Павел Матвеев, Александр Молев, Михаил Просвирнов, Валентин Ситнов, Евстафий Сухарев, Виктор Чугунов; танкисты Виктор Аминев, Николай Бредихин; артиллеристы Александр Бабаев, Николай Лобачев, Михаил Самохвалов, Михаил Сергеев; пехотинцы Николай Бровцев, Федор Гущин, Вячеслав Затылков, Валентин Зверев, Василий Корнев, Петр Корышев, Петр Почукалин, Александр Савельев, Максим Шестаков, Петр Шумов; а также партизан Василий Ренов и летчик Николай Конышев. Каждое имя навечно вписано в историю родной страны.
В церемонии открытия аллеи приняли участие глава Дзержинска Михаил Клинков, заместитель главы администрации Дзержинского городского округа Маргарита Банникова, руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина, председатель городского Совета ветеранов Сергей Пономарев, а также волонтеры, юнармейцы, активисты «Движения Первых», школьники и студенты города.
«Наши земляки принимали участие во всех ключевых сражениях войны. 28 дзержинцам присвоено звание Героя Советского Союза. Каждое имя — это целая жизнь, полная отваги, самопожертвования и несгибаемой воли. Сегодня на Аллее памяти мы открываем семь мемориальных кубов, на каждом из которых — фотографии людей, которые навсегда вошли в историю нашего города. Они не жалели себя ради будущего. Пусть эта аллея станет местом, куда приходят семьями, где рассказывают детям о героизме предков. Мы всегда будем чтить подвиг наших великих земляков. Спасибо всем, кто участвовал в создании Аллеи памяти! Вечная слава Героям!» — подчеркнул Михаил Клинков, глава Дзержинска — «Города трудовой доблести».
Участники мероприятия почтили память всех павших защитников Отечества минутой молчания.
«Эта аллея состоит из имен Героев, которые защищали нашу Родину. Это люди, которым мы обязаны своей жизнью. Мы всегда будем помнить их имена и позаботимся о том, чтобы их жертвы не были напрасными. Мы — потомки победителей, и готовы так же, как они, бороться за свою страну», — сказала Мария Самоделкина.
«Аллея памяти. Герои Великой Отечественной войны» на бульваре Победы будет доступна для всех жителей и гостей Дзержинска круглосуточно.
Напомним, что накануне, 29 апреля, Аллея Памяти с изображениями героев Великой Отечественной войны открылась в Парке Победы в Нижнем Новгороде.
Для волонтеров Победы этот проект стал продолжением многолетней работы по увековечению подвига защитников Отечества. Ранее при участии нижегородских волонтеров были оформлены 9 тематических вагонов в нижегородском метро, 28 трамваев и 2 электропоезда — в память о героях Великой Отечественной войны, специальной военной операции и земляков, погибших при выполнении воинского долга в горячих точках.