Аллея памяти Героев Советского Союза открылась на бульваре Победы в Дзержинске

«Наши земляки принимали участие во всех ключевых сражениях войны. 28 дзержинцам присвоено звание Героя Советского Союза. Каждое имя — это целая жизнь, полная отваги, самопожертвования и несгибаемой воли. Сегодня на Аллее памяти мы открываем семь мемориальных кубов, на каждом из которых — фотографии людей, которые навсегда вошли в историю нашего города. Они не жалели себя ради будущего. Пусть эта аллея станет местом, куда приходят семьями, где рассказывают детям о героизме предков. Мы всегда будем чтить подвиг наших великих земляков. Спасибо всем, кто участвовал в создании Аллеи памяти! Вечная слава Героям!» — подчеркнул Михаил Клинков, глава Дзержинска — «Города трудовой доблести».